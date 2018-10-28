Дуэль Болсонару и Аддада: развязка близка

Граждане Бразилии решают, кто будет возглавлять страну в ближайшие четыре года. Победу во втором туре президентских выборов прочат Жаиру Болсонару, лидеру Социал-либеральной партии. Впервые за последние 33 года у власти в стране может оказаться представитель ультраправых.