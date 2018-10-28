"Эль-класико" обернулось для "Реала" позором

На "Камп Ноу" мадридский "Реал" ждал сокрушительный разгром - 1:5. Счет 11 минуте открыл Филипе Коутинью. Позже отрыв увеличил Луис Суарес, реализовавший пенальти. В начале второго тайма "Реал" попытался отыграться, единственный мяч за "сливочных" забил Марсело. Но позже Суарес довел счет до разгромного, не оставив "Реалу" ни единого шанса: уругвайский нападающий стал автором хет-трика. И уже на последних минутах матча еще одним ударом для "королевского" клуба стал гол Артуро Видаля.