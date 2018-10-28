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"Эль-класико" обернулось для "Реала" позором

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"Эль-класико" обернулось для "Реала" позором

"Эль-класико" обернулось для "Реала" позором
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На "Камп Ноу" мадридский "Реал" ждал сокрушительный разгром - 1:5. Счет 11 минуте открыл Филипе Коутинью. Позже отрыв увеличил Луис Суарес, реализовавший пенальти. В начале второго тайма "Реал" попытался отыграться, единственный мяч за "сливочных" забил Марсело. Но позже Суарес довел счет до разгромного, не оставив "Реалу" ни единого шанса: уругвайский нападающий стал автором хет-трика. И уже на последних минутах матча еще одним ударом для "королевского" клуба стал гол Артуро Видаля.

REUTERS/Paul Hanna

После "эль-класико" "Барселона" закрепилась на первой строчке в турнирной таблице Примеры, а "Реал" опустился на 9 место. И теперь большой вопрос – удастся ли Юлену Лопетеги удержаться на посту главного тренера "сливочных".