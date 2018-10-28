Марафон после ранения в теракте

Два с половиной года назад он не знал, сможет ли снова ходить – о том, чтобы бегать, не было и речи. В марте 2016 года Себастьян Беллен получил тяжёлое ранение при теракте в аэропорту Брюсселя, лишившись части левой ноги и почти полностью утратив в ней чувствительность. Теперь бывший профессиональный баскетболист намерен принять участие в городском марафоне.