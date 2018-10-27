"Почтовый бомбист" лично известен?

Стало известно имя задержанного по делу о рассылке бомб по почте в США. Им оказался Сезар Сэйок, житель города Авентура в окрестностях Майами. Ему предъявлены обвинения по 5 пунктам, в том числе в транспортировке взрывчатки, угрозах экс-президентам и другим людям. За это Сэйок может получить до 48 лет лишения свободы.