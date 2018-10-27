Стало известно имя задержанного по делу о рассылке бомб по почте в США. Им оказался Сезар Сэйок, житель города Авентура в окрестностях Майами. Ему предъявлены обвинения по 5 пунктам, в том числе в транспортировке взрывчатки, угрозах экс-президентам и другим людям. За это Сэйок может получить до 48 лет лишения свободы.
"Почтовый бомбист" лично известен?
"Почтовый бомбист" лично известен?
В общей сложности были перехвачены более 10 потенциально опасных посылок, которые предназначались для видных деятелей Демократической партии, редакции телеканала CNN и других известных критиков президента Дональда Трампа. В ряде случаев здания, в которых они были найдены, пришлось эвакуировать.
Глава Федерального бюро расследования Кристофэр Рэй подтвердил, что отправленные бомбы не были муляжами и рассказал, как удалось выйти на след подозреваемого:
"Первичный анализ в лаборатории ФБР выявил отпечаток пальца на самодельном взрывном устройстве, адресованном конгрессмену Максину Уотерсу. Мы выяснили, что отпечаток этот принадлежит Сезару Сэйоку. Но его арест ещё не означает. что это дело полностью раскрыто. Могут быть обнаружены ещё и другие подобные посылки, которые сейчас находятся в пути.".
Президент США Дональлд Трамп лично сообщил о том, что правоохранительные органы арестовали подозреваемого и взяли его под стражу. Он также поблагодарил спецслужбы за "невероятную работу, мастерство и решимость".
"Мы никогда не должны позволять политическому насилию укореняться в Америке, мы не можем допустить этого, и я как президент готов сделать все, что в моих силах, чтобы пресечь это здесь и сейчас".
Ранее Трамп отметил, что произошедшее вредит республиканцам в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.
56-летний задержанный продемонстрировал стремление сотрудничать со следствием заявил на первом допросе, что взрывные устройства никому не причинят вреда.