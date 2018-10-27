Европа: последний перевод часов

Европа готовится к переходу на зимнее время. В ночь на воскресенье стрелки часов переведут на один час назад. Но жители некоторых европейских стран сделают это в последний раз.

В сентябре Евросоюз отказался от сезонной смены времени, предоставив право выбора каждой стране сообщества самой решать этот вопрос, начиная с апреля будущего года.

"Перевод часов – отнюдь не ново. Мы знаем из истории, что переводить стрелки начали ещё в Первую мировую, чтобы экономить на угле. Затем, в 1976 году – во время нефтяного кризиса. Но если быть точным, идею предложил Бенджамин Франклин в 1784 году, то есть ещё в конце XVIII века для экономии восковых свечей", - поясняет Паскаль Пол, директор компании Kronos 360.

Но с годами польза от потери светового часа стала все менее ощутима: электроэнергии тратится столько же, ведь с наступлением темноты люди не прекращают активную деятельность. К тому же, медицинские исследования показывают, что от такой перемены сбивается биологический ритм человека.