Разморозить зарплаты!

По всей Португалии закрылись школы и вузы, больницы оказывают лишь неотложную медицинскую помощь - в стране в пятницу началась общенациональная забастовка работников государственного сектора; зарплату им не повышают с 2009 года, а цены с тех пор значительно выросли.

К стачке присоединились и сотрудник министерства культуры - посетить исторические памятники и музеи гости португальской столицы, также как и других городов страны, не смогут. Бастующие выражают своё разочарование тем, что в новом бюджете страны вновь не нашлось места пересмотру зарплат, замороженных в рамках мер строгой экономии.

До выборов, по итогам которых правящая партия социалистов может остаться у власти на второй срок, остаётся год. Между тем своих обещаний премьер-министр Анутониу Кошта, критиковавший жёсткие антикризисные меры, так и не выполнил.

Накануне в четверг 5 тысяч полицейских собрались у здания департамента в Лиссабоне, требуя разморозки заработной платы и приема новых сотрудников для пополнения своих рядов после проведённых несколько лет тому назад увольнений. Их представители заявили, что продолжение такой политики приведет к упадку деятельности правоохранительных органов и негативно скажется на безопасности страны. Профсоюзы грозят новыми забастовками, если их голос не будет услышан.