Переполненные мусорные баки, перебои в движении общественного транспорта, ямы на дорогах, неухоженные парки – не таким должен быть Вечный город, сетуют тысячи людей, собравшиеся в субботу на митинг в центре Рима.
Римляне в борьбе за чистый город
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Римляне в борьбе за чистый город
Протестующие выразили недовольство работой администрации нынешнего мэра Вирджинии Раджи, занимающей этот пост с 2016 года, представительницы "Движения Пять звёзд". Горожане потребовали от властей улучшить работу коммунальных служб, восстановить транспортную инфраструктуру, привести в порядок итальянскую столицу.