Бразильцы готовятся сделать выбор

Опросы общественного мнения показывают, что реальные шансы на победу имеет ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Многочисленные обвинения в расизме, гомофобии и женоненавистничестве не помешали ему выйти на финишную прямую президентской гонки в статусе фаворита.

Он выступает за свободное ношение огнестрельного оружия, обещая расширить полномочия правоохранительный в борьбе с преступностью. В глазах общественности он предстаёт ярым борцом с коррупцией ещё со времен правления Лулы да Силвы.

Но резкого экономического подъема стране от Болсонару в случае его победы ждать не стоит – считают аналитики.

"Во многих отношениях движение за Болсонару очень схоже с тем, которое привело Дональда Трампа в Белый дом. Я считаю, что Болсонару сделает попытку сближения с американцами. Но проблема заключается в том, что Бразилия зависит от Китая, с которым имеет очень тесные экономические связи", - объясняет Ричард Лаппер, политолог, специализирующийся на Южной Америке.

Главный конкурент Болсонару – кандидат от левой "Партии трудящихся" Фернанду Аддад, с большим опытом и весом в политике. Правда, они не помогли ему переизбраться на пост мэра Сан-Паулу в 2016 году. Но времена меняются, и сегодня Аддада считают "символом возрождения лулизма". Неслучайно он позаимствовал у да Силвы лозунг времён экономического роста - "сделать Бразилию снова счастливой!"