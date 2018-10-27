Питтсбург: трагедия в синагоге

Жертвами стрельбы в синагоге американского Питтсбурга, по данным СМИ, стали по меньшей мере восемь человек. Еще несколько пострадали. Среди них стражи порядка. В ходе перестрелки с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции, нападавший получил ранения, и был взят под стражу. Наличие вооруженной охраны в синагоге в Питтсбурге могло остановить преступника. Такое мнение выразил журналистам президент США Дональд Трамп:

"В случае, если бы внутри синагоги была охрана, все могло сложиться более благополучно. Эта тема всегда будет предметом для спора. Я полагаю, если бы здание охранялось, ситуация была бы совсем другой. Но прихожане оказались без защиты, поэтому у злоумышленника, к сожалению, была возможность делать то, что он сделал".

В момент трагедии, разыгравшейся в синагоге субботним утром, могли находиться десятки прихожан.

Майкл Эйзенберг, бывший глава синагоги: "Я потрясен всем этим... Тем, что вообще творится в СМИ, в новостях ... Я говорю о разосланных по почте взрывных устройствах, о том, что случилось сейчас. ... Я хочу сказать, я доволен тем, что стрелок задержан... Мои мысли с теми, кто пострадал. Я молюсь о погибших... Я знаю всех этих людей. Это моя община. Каждую субботу я прихожу сюда".

Американские СМИ сообщили, что устроивший стрельбу мужчина, выкрикивал антисемитские лозунги перед тем, как открыть огонь. Губернатор Пенсильвании Том Вулф призвал жителей Питтсбурга сплотиться, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.