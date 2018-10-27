Марш в защиту Центрально-Европейского Университета

"Мы не сдадимся без боя!", "мы не покинем Университет!" - гласят надписи на плакатах участников пятничной демонстрации в Будапеште.

Сотни людей собрались в центре венгерской столицы, чтобы выразить протест против законодательным мер правительства, которые делают невозможным получение американских дипломов студентами Центрально-Европейского Университета.

"Я помню то, что когда-то пережил сам, – говорит студент, приехавший из Венесуэлы. - Я видел, как популизм разрушает демократию. Я потерял свою страну и не хочу лишиться ещё одной. Я не сдамся без борьбы!"

"Необразованные газовщики сколачивают огромные состояния, друзья премьер-министра воруют миллионы евро, которые мы отрабатываем. Бонвиваны отдают приказы доцентам университетов!", - выкрикивает с трибуны ещё один активист из числа студентов ЦЕУ, Герго Гонци.

Кампус Центрально-Европейского Университета в Будапеште под угрозой закрытия, поскольку власти не хотят подписывать специальное соглашение, утверждая, что оно вовсе не требуется для того, чтобы студенты могли обучаться по программам, аккредитованным в США.

"Наконец-то у нас появился университет – один из 200 лучших в мире. Мы обязаны его поддержать", - говорит эта участница акции.

"Вместо того, чтобы помочь венгерским студентам, сделать так, чтобы они захотели остаться здесь, власти вынуждают их уезжать из страны", - уверен манифестант.

С места событий передаёт корреспондент Euronews Ач Габор: "Протестуют и молодые люди, и представители старшего поколения. Университет важен для Будапешта не только с точки зрения образования. В его стенах находится огромная библиотека, открытая для публики, с самым большим в Центральной Европе собранием книг на английском языке".