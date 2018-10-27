Средневековые золотые монеты, немецкие гранаты и надгробные плиты удалось обнаружить на дне Дуная из-за рекордного обмеления реки. Уровень воды в некоторых районах едва достигает 40 сантиметров. Воспользоваться ситуацией тут же поспешили кладоискатели.
Дунай показал свои сокровища
Дунай показал свои сокровища
Многие делают фотографии на так называемом "голодном камне" около моста Свободы. Его можно увидеть только тогда, когда уровень воды в реке достигает предельно низкой отметки.
Взору туристов и жителей Будапешта, которые оказались на мосту Свободы, открылось интересное зрелище. Они смогли увидеть обломки моста, который был взорван немецкими войсками в январе 1945 года.
"Никто из жителей Будапешта не помнит, чтобы уровень воды в Дунае опускался до столь низкой отметки. Но зато появилась возможность сделать несколько любопытных открытий. Например, под мостом Свободы сейчас можно увидеть обломки моста Франца Иосифа. Однако в ближайшие дни в Будапешт придут дожди, так что охота за сокровищами Дуная продлится недолго", - передает из столицы Венгрии корреспондент Euronews Нора Шенуда.