Мексика сделала предложение мигрантам

Мексика объявила о запуске специальной программы для центральноамериканских мигрантов, которая обеспечит их работой и образованием. Таким образом, Мехико пытается остановить продвижение так называемого каравана мигрантов к границе США, что вызывает раздражение у Вашингтона.

Энрике Пенья Ньето, президент Мексики: "Правительство Мексики инициирует программу "Вы дома". Находясь на территории нашей страны, вы сможете получить медицинскую помощь и даже отправить своих детей в школу. У вас также будет возможность получить временное удостоверение личности для выполнения всех необходимых формальностей, для того, чтобы узаконить миграционный статус".

Воспользоваться программой можно при соблюдении двух условий. Первое - мигранты должны находиться в штатах Оахака или Чьяпас. Второе - зарегистрироваться в Национальном институте миграции. Ранее власти Мексики в связи с приближением каравана мигрантов из Гондураса направили дополнительно 500 сотрудников федеральной полиции на границу с Гватемалой. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен прокомментировала предложение мексиканского президента по мигрантам.

Кирстен Нильсен, министр внутренней безопасности США:

"Как вы знаете, мексиканцы при содействии Верховного комиссара ООН по делам беженцев, предложили мигрантам из этого каравана получить статус беженца. Таким образом, смысл этого плана заключается в следующем: мигранты (те, кто в этом нуждается) как можно скорее должны обрести законный статус беженца и получить убежище, чтобы им не пришлось совершать опасное путешествие к нашей границе".

Несмотря на заявление мексиканских властей, многие мигранты говорят, что все еще планируют отправиться в США. Численность каравана составляет порядка трех с половиной тысяч человек. Большинство из них - граждане Гондураса.