Отправителей бомб ищут во Флориде

Полиция Майами проводит обыск в почтовом центре в городе Опа-лока в штате Флорида. Вместе с сапёрами они ищут там подозрительные посылки, схожие с теми, которые в последние несколько дней были разосланы видным демократам и критиками американского президента. Следователи предполагают, что часть пакетов со взрывчаткой, была разослана именно из Флориды.

Между тем, до сих пор полиция не произвела ни одного задержания. А список адресатов опасной корреспонденции вырос до десяти.