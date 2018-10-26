Отправителей бомб ищут во Флориде

Полиция Майами проводит обыск в почтовом центре в городе Опа-лока в штате Флорида. Вместе с сапёрами они ищут там подозрительные посылки, схожие с теми, которые в последние несколько дней были разосланы видным демократам и критиками американского президента. Следователи предполагают, что часть пакетов со взрывчаткой, была разослана именно из Флориды.
Между тем, до сих пор полиция не произвела ни одного задержания. А список адресатов опасной корреспонденции вырос до десяти.
Так, бомбы по почте отправили Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку и Мишель Обаме, миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему генпрокурору Эрику Холдеру, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, вице-президенту Джо Байдену и актёру Роберту Де Ниро.
Рейтер, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что взрывные устройства были изготовлены из обрезков трубы по инструкциям, доступным в Интернете. Эксперты утверждают, что их конструкция слишком примитивна, а значит рассылка осуществлялась не с целью убийства, а скорее устрашения.