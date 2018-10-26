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Турция

ВИДЕО: Под двумя женщинами обрушился тротуар в Турции

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ВИДЕО: Под двумя женщинами обрушился тротуар в Турции

ВИДЕО: Под двумя женщинами обрушился тротуар в Турции
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Две женщины в буквальном смысле слова провалились под землю, когда под ними обрушился тротуар в провинции Диярбакыр на юге Турции.

Происшествие произошло 24 октября. Женщины, одна из которых врач, а вторая медсестра, отделались ушибами.

На видео, опубликованном турецкой службой безопасности видно, как две женщины идут по тротуару и проваливаются вниз вместе с бетонным покрытием в облаке пыли.