Две женщины в буквальном смысле слова провалились под землю, когда под ними обрушился тротуар в провинции Диярбакыр на юге Турции.
Происшествие произошло 24 октября. Женщины, одна из которых врач, а вторая медсестра, отделались ушибами.
ВИДЕО: Под двумя женщинами обрушился тротуар в Турции
Происшествие произошло 24 октября. Женщины, одна из которых врач, а вторая медсестра, отделались ушибами.
На видео, опубликованном турецкой службой безопасности видно, как две женщины идут по тротуару и проваливаются вниз вместе с бетонным покрытием в облаке пыли.