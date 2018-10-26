"Почтовый террорист" задержан

Минюст США объявил о задержании подозреваемого в причастности к почтовым отправлениям со взрывчаткой. Он заключён под стражу в Майями. К этому моменту известно более чем о десяти потенциально опасных посылках, которые предназначались для видных деятелей Демократической партии, для редакции и журналистов телеканала CNN, а также для известных критиков президента Дональда Трампа. Большинство из этих пакетов перехватили на почте. Я ряде случаев здания, в которых они были найдены, пришлось эвакуировать.