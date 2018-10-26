Ирландская певица Шинейд О'Коннор, которая в прошлом приняла сан католического священника, перешла в ислам и поменяла имя на Шухада.
Об этом обладательница множества музыкальных наград, в том числе "Грэмми", сообщила в своем Твиттере.
Ирландская певица Шинейд О'Коннор приняла ислам
Об этом обладательница множества музыкальных наград, в том числе "Грэмми", сообщила в своем Твиттере.
"Я хочу заявить, что горжусь тем, что стала мусульманкой, - написала она. - Это естественный путь для любого умного теолога. Изучение любого священного текста ведет к исламу".
Главный имам Исламского центра Ирландии выложил видео c О'Коннор, где она произносит шахаду - исламское свидетельство о вере.
В прошлом году певица уже меняла свое имя на Магда Давитт, чтобы "освободиться от проклятия рода".