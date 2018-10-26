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Австралия

Первенец в семье однополых пингвинов

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Первенец в семье однополых пингвинов

Первенец в семье однополых пингвинов
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Долгожданное событие произошло в океанариуме Sia Life австралийского Сиднея. Самцы субантарктических (папуанских) пингвинов Сфен и Мэджик стали родителями.

Птенец весом 91 грамм вылупился на свет 19 октября. Имя ему пока не придумали. Но новорождённый сыт, здоров и счастлив, говорят сотрудники.

Птицы сформировали пару ещё до наступления сезона размножения. Пройдя этап романтических ухаживаний, пингвины-гомосексуалы решились на более серьёзный шаг и принялись собирать гальку для гнезда.

Чтобы удостовериться в том, что самцы готовы создать семью, специалисты выдали им муляж яйца и только спустя некоторое время - яйцо настоящее.

Первые 20 дней жизни пингвинята особенно уязвимы, им нужна круглосуточная забота и внимание старших. Специалисты океанариума подтверждают: новые обязанности, как и прежние - во время высиживания, - Сфен и Мэджик делят между собой поровну и справляются с ними отлично.