Фернанду Аддад, представляющий левый спектр политических партий на втором туре президентских выборов Бразилии, сократил разрыв с Жаиром Болсонару, представляющим ультраправое крыло в политике. Об этом свидетельствуют распространенные накануне данные опроса общественного мнения.
Бразильские выборы: разрыв между претендентами сокращается
Бразильские выборы: разрыв между претендентами сокращается
Но Болсонару уверен в своей победе, поскольку, как он говорит сам, "нас большинство, мы и есть настоящая Бразилия".
За Фернанду Аддада свои голоса хотят отдать 44 % избирателей. И он полагает, что "28-го октября все станут станем свидетелями торжества демократии в Бразилии".
По мнению наблюдателей, сложилась ситуация, когда люди устали от многочисленных коррупционных скандалов, связанных чаще всего с теми, кто представлял левую часть политического истеблишмента страны.
Так, политолог Рикарду Исмаэль утверждает, что "Ссгодня избиратели ассоциируют коррупцию с правлением Партии трудящихся, но, с другой стороны, они не видят опасности, которую могут нести оппоненты левых. Они склонны минимизировать риски приходяак власти ультраправого кандидата, и они ставят на него, даже если они не вполне разделяют его взгляды, к примеру, на общественную мораль".
Дуэль Жаира Болсонару и Фернанду Аддада состоится в воскресенье, ее предварительные итоги станут известны утром в понедельник.