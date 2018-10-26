Соглашение на сумму в 270 миллионов евро было подписано между Евросоюзом и Тунисом.
ЕС выделит Тунису €270 млн
ЕС выделит Тунису €270 млн
Во время своего официального визита в североафриканскую республику председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретился с тунисским президентом Беджи Каидом Эс-Себси.
Тунис переживает сейчас важные политические и социальные реформы. Острым вопросом остается нелегальная миграция.
Эта тема обсуждалась на встрече лидеров, а также её влияние на Евросоюз.
Журналист Euronews Анелиз Боржес встретилась с председателем Еврокомиссии:
"Как вы считаете, миграционная проблема могла бы привести к краху Евросоюза" ?
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер:
"Я много раз был свидетелем различных переломных моментов, и не думаю, что это один из них. Конечно, всё весьма сложно, но ЕС не на пути распада, конечно же нет".
По последним данным более 94 тысяч мигрантов прибыли в Европу по Средиземному морю в этом году.
Тунисский президент обеспокоен европейской миграционной политикой из-за разногласий между странами.
Лидеры пришли к заключению, что эта проблема требует совместного решения.
Анелиз Боржес, Euronews:
"Жан-Клод Юнкер намерен уделить особое внимание торговле и инвестициям ЕС в Тунис. Тем не менее, проблема с мигрантами никуда не исчезнет. Председатель Еврокомиссии и президент Туниса пришли к мнению, что они должны работать вместе над долгосрочным решением миграционной проблемы. Однако, пока не известно, что конкретно будет сделано, чтобы предостеречь людей от опасного путешествия через Средиземное море".