Университет переезжает в Вену

Основанный при поддержке известного филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса Центрально-Европейский университет объявил о переезде из Будапешта в столицу Австрии.

К такому решению попечительский совет ВУЗа пришел после неподписания договора, по которому университет мог бы свободно функционировать. Официального отказа не было, но на просьбы о подписании власти, как сообщается, никак не отзываются.

Об этом сообщил ректор Майкл Игнатьеф.

"Наше решение вступает в силу с 1 декабря, и даже несмотря на то, что уже поздно, мы всё ещё пытаемся найти выход из ситуации, который бы позволил нам оставаться в Будапеште в качестве независимой структуры".

Центрально-Европейский университет добивается права давать американские научные степени и дипломы. В правительстве уверяют, что никаких проблем у вуза быть не должно, а решение о переезде продиктовано политическими соображениями.

"Действующий закон о высшем образовании позволяет выдавать совместные дипломы США и Венгрии без ратификации дополнительных соглашений, Центрально-Европейский университет не пользуется этой возможностью и, мне кажется, это решение надо расценивать как политическое", - сообщил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш.

Этим летом парламент Венгрии проголосовал за принятие пакета законов, который получил название "Стоп Сорос". Дискуссия о правомерности такого решения депутатов велась в том числе и на улицах, сопровождаясь манифестациями и протестами правозащитников и студентов.