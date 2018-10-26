Нигер: перевалочный пункт мигрантов

Эта процессия из внедорожников только что прибыла из Ливии на контрольно-пропускной пункт в городе Агадесе в центре Нигера. Это ворота Западной Африки в Сахару. Каждую неделю такие колонны курсируют в обоих направлениях, преодолевая тысячи километров пустыни, которые разделяют две страны. После 5 дней в пути эти люди обессилены. Среди них - нигерийские рабочие, спасающиеся от насилия в Ливии, а также мигранты из других стран Западной Африки.

"Мы даже не можем всего рассказать, потому что все просто ужасно!", - рассказывает этот мигрант.

Число мигрантов, отправляющихся в Ливию из Нигера резко сократилось с момента применения здесь закона против торговли людьми и нелегальной иммиграции.

Однако местное население не приветствует принимаемые меры. После начала реализации закона экономика замедлилась. Мы познакомились с одним из контрабандистов, которые из-за отсутствия альтернативы возобновили свою деятельность - несмотря на грозящие 10 лет тюрьмы.

"Мы также должны избегать бандитов. Вооруженные люди таятся повсюду в кустах. Приходится пробираться объездными путями, чтобы обойти районы, где свирепствуют эти люди. Мы знаем, что это опасно. Но для на самое страшное - быть не в состоянии накормить семью! Это самая большая опасность!", - говорит этот контрабандист.

Валери Гория, Euronews: "Мы въезжаем в одно из так называемых гетто под Агадесом, где укрываются кандидаты на поездку в Европу через Ливию и ждут, когда контрабандисты их заберут".

Эти молодые люди уже пытались пересечь пустыню, но были брошены водителями, бежавшими от армейских патрулей. Им чудом удалось спастись. Однако, все равно они полны решимости.

"Там тысячи молодых людей, которые постоянно бегут. Потому что у них ничего нет. Их ничто не держит в их странах. Они думают о страданиях своих семей и о том, что у них нет будущего. Они всегда будут готовы на все. Они всегда будут готовы рисковать своей жизнью", - говорит мигрант.

Тысячи мигрантов в Агадесе ожидают возвращения на родину. Но многие беженцы, пересекающие Нигер, не могут вернуться обратно.

" Мы не можем вернуться домой, поэтому ищем какое-нибудь подходящее место, чтобы быть в безопасности. И, конечно, надеемся на удачу в жизни", - говорит проситель убежища из Судана.

Развернутый репортаж из Нигера смотрите в программе "Инсайдерс" на этой неделе на Euronews.