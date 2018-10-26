Плюшевый мишка для медвежонка

Сотрудники Сингапурского зоопарка взяли под опеку двух детенышей медведя-губача. Близнецы родились 17 сентября у местной пары - 17-летней Хельги и 14-летнего Кришны. Забрать малышей у матери решились ради их собственной безопасности. Известны случаи, когда взрослые губачи расправлялись с потомством. В 2016 году малыш Хельги прожил всего два дня. Хотя причину его гибели так и не нашли, ветеринары все же решили перестраховаться. Малышей кормят теперь молоком из бутылочки, а спят они в компании плюшевого мишки в инкубаторе.

Медведь-губач занесён в международную Красную Книгу как "вид, находящийся под угрозой". Этих животных нередко истребляли как вредителей плантаций: сахарный тростник и кукуруза - их любимые лакомства.