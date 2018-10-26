No comments: лучшее за неделю

В мексиканском городе Мансанильо, штат Колима, мотоциклист пытался проехать по улице, затопленной рекой Сантьяго, вышедшей из берегов после урагана. Вода оказалось такой глубокой, что смельчак потерял управление мотоциклом, и поток увлёк его. Люди пытались спасти мотоциклиста, бросая ему верёвки, но лишь оказавшись под автомобильным мостом, он сумел ухватиться за одну из них. После этого его вытащили из воды.

На центральную часть Кипра в воскресенье обрушился мощный торнадо, высота песчаного вихря достигала 200 метров. По данным местных СМИ, стихия разрушила несколько десятков домов в поселениях Айи-Тримитиас и Палиометоко. Из-за падений деревьев были оборваны линии электропередач. Сведений о пострадавших не поступало.

На «вечный город» обрушился ураган. Сильнейшие ливни и град парализовали жизнь в Риме 22 октября. Четыре станции метро оказались затоплены. Многие водители оставляли свои автомобили прямо на дороге – ехать по скользким дорогам было не только сложно, но и опасно для жизни. Из-за наводнения затопило знаменитую базилику Святого Себастьяна за городскими стенами – здесь уровень воды составил полметра. Бригады аварийной службы работали всю ночь на понедельник, но так и не смогли справиться с хаосом начала рабочей недели.