Сотни жителей римского района Сан-Лоренцо собрались на марш памяти Дезире Мариоттини. Тело шестнадцатилетней девочки было найдено на прошлой неделе в заброшенном здании, где встречаются мигранты-наркодилеры. По данным следствия, подростка накачали наркотиками и изнасиловали. В рамках дела задержаны два гражданина Сенегала и выходец из Нигерии. Они подозреваются в групповом изнасиловании, продаже наркотиков и убийстве.
Убийство подростка: марш памяти и протест против мигрантов
Убийство подростка: марш памяти и протест против мигрантов
Произошедшее вызвало сильный эмоциональный отклик. Демонстранты скандировали: "Чудовища, вон из Италии".
К манифестантам присоединилась мэр Рима Вирджиния Раджи. Она пообещала, что в район, где произошла трагедия, для борьбы с преступностью будут направлены дополнительные силы полиции.
Вирджиния Раджи, мэр Рима: "Это необходимость. Я должна была просить помощи у государства. Я довольна тем, что глава МВД Маттео Сальвини удовлетворил мой запрос. Это очень важно. Мы действительно ждем, что стражи порядка получат подкрепление. Потому что жители этого района стали заложниками преступной деятельности. Здесь совершаются кражи, процветает проституция, продажа наркотиков. Причем, и ночью, и днем".
Мэр Рима также сообщила о планах снести заброшенные здания в этом и других районах итальянской столицы.