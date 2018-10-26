Новая стратегия ЕС по мигрантам в действии

Гость очередного выпуска программы Insiders, в котором идет речь о Нигере - "африканских воротах в Европу", корреспондент телеканала Euronews Валери Гория, побывавшая в этой стране.

Euronews: "Валери, спасибо, что ты пришла к нам в студию".

Валери Гория: "Спасибо".

Euronews: "Посмотрев твой репортаж мы поняли, что пакет помощи ЕС не охватывает всех нуждающихся и, безусловно, не сдерживает всех контрабандистов от торговли людьми. Считаешь ли ты, что стратегия ЕС в Нигере потерпела неудачу?"

Валери Гория: "Ну, конечно, она не достигла своих целей по многим причинам. Во-первых, средства, направленные на борьбу с миграцией, идут на различные проекты. Один из них - реформирование и укрепление внутренней безопасности, управление границами и помощь Нигеру в борьбе с контрабандой. А так называемый реконверсионный пакет, который призван помочь людям найти новые виды экономической деятельности, является его небольшой частью. Другое дело, что многие люди рассказали нам, что эти фонды часто управляются агентствами развития, которые не всегда обладают ноу-хау, и поэтому существует много бюрократических задержек".

Euronews: "А ты не думаешь, что это иллюзия, что миграция вообще остановится? Ты же знаешь, что испокон веков люди передвигались, пересекая границы".

Валери Гория: "Да, это иллюзия, и я не думаю, что кто-то всерьез полагает, что это все остановится. Главная задача заключается в том, чтобы решить проблемы в странах, из которых мигрируют. Об этом Евросоюз довольно давно говорит. Но верно то, что основная часть средств, выделенных на борьбу с миграцией, расходуется на повышение безопасности".

Euronews: "Не думаешь ли ты, что это хороший пример слабых сторон европейской миграционной политики, которая базируется на общеевропейской стратегии? Ведь в этом случае необходимо учитывать то, чего хотят национальные правительства. А многие национальные правительства обеспокоены вопросами безопасности и миграции".

Валери Гория: "Да, это так. Мы видим развитие популистских движений по всей Европе, а борьба с миграцией и призывы не пускать людей - один из главных предвыборных аргументов всех популистских правительств".

Euronews: "Эти 300 тысяч мигрантов, беженцев, репатриантов из Ливии, которые сейчас застряли в Нигере, не влияют ли они на экономику страны?"

Валери Гория: "Местные жители, особенно в регионе Агадес, сильно зависят от миграционного бизнеса".

Euronews: "Что касается местного населения, особенно молодых людей, у которых очень мало возможностей, особенно когда страна полагается на миграционный бизнес, как вы думаете, у некоторых из них возникнет соблазн присоединиться к вооруженным группировкам? Ведь нам известно, что в Африке к югу от Сахары - много вооруженных групп, например, исламистских".

Валери Гория: "Там люди рассказали нам, что главная проблема заключается не столько в том, что молодые люди будут присоединяться к террористическим группам, становясь преступниками..."

Euronews: "Это уже происходит?"

Валери Гория: "Да. Совершаются грабежи, существует контрабанда наркотиков, контрабанда оружия. Но, с другой стороны, эти проявления иногда идут рука об руку, и торговля людьми - также важный источник доходов для террористических групп.

Euronews: В твоем репортаже ты обращаешь внимание на один важный факт - что теперь в пустыне гибнет больше мигрантов, чем среди тех, кто пытается добраться до Европы по морю. Почему это происходит?"

Валери Гория: "С одной стороны, пустыня, это тысячи дорог, как часто говорят. И когда основной путь был закрыт с целью пресечения нелегальной иммиграции, люди стали искать другие возможные маршруты. Они не всегда знают эти пути, так же хорошо, как и основной. К тому же в этом бизнесе появляются новички, которые подходят к делу менее скрупулезно, чем так называемые традиционные контрабандисты, хорошо знавшие эти пути и соблюдавшие определенные правила поведения".