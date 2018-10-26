В этом выпуске Insiders мы отправляемся в Нигер - "африканские ворота в Европу". Каждый год по меньшей мере 100 тысяч мигрантов из Нигера и соседних африканских стран к югу от Сахары переправляются в Ливию в надежде затем попасть в Европу. Но сейчас Нигер действует как полицейский, стоящий на страже миграции в Европу. Идея проста: привлечь полицию и военных, чтобы не допустить перемещения мигрантов из Нигера. Там выбирают счастливчиков, которые имеют право на получение убежища в Европе, и удерживают на полпути до дальнейшего переселения. В обмен на свои усилия по пресечению незаконной миграции Нигер, одна из беднейших стран мира, получает финансовую помощь от Европейского Союза. Значительная часть средств идет на то, чтобы помочь бывшим контрабандистам найти новую легальную работу. Может ли столь бедная страна как Нигер вырваться из этой трясины?