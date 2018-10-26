В этом выпуске Insiders мы отправляемся в Нигер - "африканские ворота в Европу". Каждый год по меньшей мере 100 тысяч мигрантов из Нигера и соседних африканских стран к югу от Сахары переправляются в Ливию в надежде затем попасть в Европу. Но сейчас Нигер действует как полицейский, стоящий на страже миграции в Европу. Идея проста: привлечь полицию и военных, чтобы не допустить перемещения мигрантов из Нигера. Там выбирают счастливчиков, которые имеют право на получение убежища в Европе, и удерживают на полпути до дальнейшего переселения. В обмен на свои усилия по пресечению незаконной миграции Нигер, одна из беднейших стран мира, получает финансовую помощь от Европейского Союза. Значительная часть средств идет на то, чтобы помочь бывшим контрабандистам найти новую легальную работу. Может ли столь бедная страна как Нигер вырваться из этой трясины?
Африканские ворота в Европу
Африканские ворота в Европу
Миллиард для Нигера
Европейский Cоюз намерен потратить более миллиарда евро на помощь в развитии страны, которая считается одной из самых бедных в мире. Нигер также является одним из основных бенефициаров Европейского чрезвычайного фонда, созданного в 2015 году для устранения причин миграции в Африке.
Сейчас в Нигере, в сердце региона Сахеля, проживают около 300 тысяч перемещенных лиц и беженцев, спасающихся от конфликтов у границ страны. Это присутствие все реже временным и тяжелым грузом давит на регион Агадеса. Этот центр, управляемый Международной организацией по миграции (МОМ), принимает тех, кто согласился вернуться к себе на родину. Но процедуры, порой, длятся месяцами, а центр переполнен.
Надежда на лучшую жизнь
Надежды на лучшую жизнь сейчас ближе для тех, кого срочно эвакуировали из ливийских тюрем в рамках плана, запущенного в прошлом году УВКБ. Принятых в Ниамее, столице Нигера, должны переселить в третьи страны.
Десять стран, в основном - европейские, пообещали принять около 2,6 тысяч беженцев, эвакуированных из Ливии в Нигер. Но пока было переселено менее 400 человек.