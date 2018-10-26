В Ирландии одновременно с президентскими выборами проходит референдум об отмене запрета на богохульство. Конституционное собрание рекомендовало исключить из основного закона страны положение, которое требует наказывать за публикацию или произнесение богохульных материалов как за уголовное преступление.
Ирландия легализует богохульство
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Ирландия легализует богохульство
Сторонники реформы настаивают на том, что это положение устарело. Последний процесс по делу о богохульстве состоялся в конце XIX в. Три года назад обвинения в оскорблении Бога и религиозных чувств едва не предъявили актёру Стивену Фраю: полиция тогда не смогла найти потерпевших.
Противники реформы говорят об угрозе роста религиозной нетерпимости. Впрочем, The Irish Times отмечает, что, согласно опросам, за сохранение запрета на богохульство сейчас выступают лишь 19% избирателей.