Партия Меркель готовится к испытанию Гессеном

Германия готовится к выборам в региональный парламент земли Гессен, где правящая коалиция консерваторов столкнулась с угрозой потери большинства. Об отсутствии явного фаворита этой избирательной кампании свидетельствуют последние соцопросы, — сообщает DPA. Даже если коалиция останется у власти, расклад сил может измениться кардинально, — отмечают политологи. Ведь рейтинги Христианско-демократического союза падают, а за их партнёров по коалиции в Гессене — за партию «Зелёных» — готовы проголосовать вдвое больше избирателей, чем в 2013 году.