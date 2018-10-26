В Грузии изберут президента

28 октября гражданам Грузии предстоит избрать президента республики. На этот пост претендуют 25 кандидатов. Из них 19 представляют политические партии, 6 - инициативные группы. Один из фаворитов гонки - Григол Вашадзе, некогда глава МИДа Грузии, кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение".

Григол Вашадзе, кандидат в президенты: "В конечном счете, мы пришли к простому выбору. Речь не идет об избрании Вашадзе. Это не выборы "Единого национального движения", которое является частью объединенной оппозиции. Речь идет о выборе между Грузией сегодняшней и Грузией будущего. Та Грузия, которая существует сейчас - это путь к нашему физическому исчезновению: сначала как нации, потом как государства".

Особое внимание приковано к родившейся во Франции Саломе Зурабишвили, независимому кандидату, которого поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". В случае победы, отказавшаяся от французского паспорта Зурабишвили, станет первой в Грузии женщиной президентом.

Саломе Зурабишвили, кандидат в президенты:

"В некотором отношении эти выборы знаменуют собой конец советской, постсоветской и постпостсоветской эпохи и, я надеюсь, перемещают Грузию в двадцать первый век, делают ее европейской и современной. Я надеюсь стать частью этого процесса".

Среди лидеров гонки Давид Бакрадзе, лидер партии "Европейская Грузия - движение за свободу". Во время теледебатов он заявил, что его главная задача - максимально ускорить получение Грузией членства в Европейском Союзе и НАТО.

За ходом голосования в день выборов будут следить свыше тридцати тысяч местных и иностранных наблюдателей.