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Глобальный диалог

Дуке: "В отношении Мадуро нужны более жесткие санкции"

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Дуке: "В отношении Мадуро нужны более жесткие санкции"

Дуке: "В отношении Мадуро нужны более жесткие санкции"
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Несколько месяцев назад Иван Дуке сменил нобелевского лауреата Хуана Мануэля Сантоса на посту президента Колумбии. Новому главе государства всего 42 года, и он сам молодой президент Колумбии в современной истории этой страны. Журналист Euronews пообщался Дуке во время его первого визита в Европу, в ходе которого он надеется заручиться поддержкой ЕС перед лицом миграционного кризиса.

Ана Ласаро Бош, Euronews: Господин Дуке, добро пожаловать на Euronews.

Иван Дуке, президент Колумбии: Спасибо! Я рад встрече с вами!

Политика раскрытых объятий

Ана Ласаро Бош, Euronews: Одна из проблем, которая привела вас в Брюссель, – это миграционный кризис. По последним данным, в Колумбию приехали около миллиона венесуэльцев, которые у себя на родине столкнулись с экономическим кризисом. Миллион – это огромная цифра. В какой ситуации сейчас находятся эти люди?

Иван Дуке, президент Колумбии: Наша миграционная политика – это политика раскрытых объятий. И мы об этом очень приветливо объявили нашим соседям из Венесуэлы, как только к власти пришло наше правительство. Прежде всего, мы хотим показать, что понимаем, от чего они бегут - от преследования и диктатуры. Мы хотим наладить приём мигрантов в Колумбии, оказать этим людям гуманитарную помощь. Конечно, многие оказались в очень уязвимом положении. Все эти трудности ложатся финансовым бременем на Колумбию.

Ана Ласаро Бош, Euronews: Чего именно Вы ждете от ЕС сейчас? Брюссель уже разблокировал 35 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи региону. Во время встреч с европейскими лидерами вам удалось достичь ещё каких-то договоренностей?

Иван Дуке, президент Колумбии: Есть несколько соглашений. Прежде всего я хочу поблагодарить ЕС за экономическую поддержку. Мы понимаем, что сейчас нужно решать проблемы, которые привели к началу миграционного кризиса. Я думаю, мир каждый раз должен накладывать все более жесткие санкции на диктатора и на тех, кто входит в его ближайшее окружение.

"Мадуро выгодно военное вмешательство"

Ана Ласаро Бош, Euronews: Ваши отношения с Венесуэлой сложно назвать теплыми. Вы говорите о диктатуре. Испанское правительство предлагает начать диалог с президентом Николасом Мадуро, чтобы найти иные решения проблемы - помимо санкций, которые уже наложил Евросоюз. Что вы думаете о подобном диалоге?

Иван Дуке, президент Колумбии: Диалог с диктатором, который каждый день совершает преступления... Я думаю, пока в этом направлении не удалось добиться никаких результатов. Международное сообщество должно добиваться того, чтобы диктатор сложил с себя полномочия и начал переходный период, чтобы венесуэльцы могли вновь обрести свободу.

Ана Ласаро Бош, Euronews: В какой-то момент появилась информация, что Вы поддерживаете военное вмешательство с целью свержения Мадуро. Это правда?

Иван Дуке, президент Колумбии: Я всегда говорил обратное. Я всегда говорил, что нельзя решать эту проблему военным путем, потому что именно этого всегда хотел диктатор. Ему это выгодно. Он бы извлек пользу из этого вмешательства, представив тех, кто напал, в образе дьяволов. И это помогло бы ему закрепиться у власти.

Будущее соглашений с ФАРК

Ана Ласаро Бош, Euronews: От своего предшественника, нобелевского лауреата Хуана Мануэля Сантоса вы унаследовали договоры с ФАРК. Во время предвыборной кампании вы их жестко критиковали и говорили, что хотели бы отменить эти соглашения, а потом вы сказали, что намерены внести в них правки. Сейчас, когда Вы стали президентом, что бы вы хотели сохранить, а что хотели бы изменить в этих документах?

Иван Дуке, президент Колумбии: Я никогда не говорил, что собираюсь отказываться от соглашений. Во время избирательной кампании я очень четко выражал свою позицию, объясняя, что именно может пойти не так. И сейчас, будучи президентом, я повторяю то же, что и прежде: мы будем выполнять наши обязательства, и в первую очередь мы сосредоточимся на том, чтобы вернуть к обычной жизни тех людей, которые раньше ходили с оружием, мы будем поддерживать их. Но мы проявим нулевую терпимость к тем, кто хочет вернуться к оружию.

Ана Ласаро Бош, Euronews: Все лидеры ФАРК, которые сложили оружие, смогут участвовать в политическом процессе?

Иван Дуке, президент Колумбии: В Колумбии невозможны двойные стандарты. Человек, который занимал пост в Конгрессе и совершил преступление, больше никогда не сможет вернуться к власти, так же, как и те, на чьей совести преступления против человечности.

Ана Ласаро Бош, Euronews: Но в Европе были прецеденты. Например, в Северной Ирландии некоторые лидеры террористической группировки ИРА потом участвовали в политической жизни региона. Не думаете ли вы, что, не допуская лидеров ФАРК к политике, вы искажаете сам смысл договоренностей?

Иван Дуке, президент Колумбии: Во-первых, они уже участвуют в политической жизни страны. Во-вторых, согласно договорённостям, должно состояться правосудие переходного периода. Вы привели пример из международной практики, и у меня есть еще один довольно интересный. Я говорю об Арнальдо Отеги, члене баскской группировки ЭТА. Он не мог участвовать в недавних выборах из-за совершенных им кровавых преступлений.

Ана Ласаро Бош, Euronews: Но в Испании не было мирного процесса, а в Северной Ирландии и в Колумбии был.

Иван Дуке, президент Колумбии: В случае с Колумбией, когда мы пришли к соглашениям, было решено, что будет объявлен период переходного правосудия, основанного на принципах справедливости, законности, возмещения вреда. И бойцы ФАРК не должны снова брать в руки оружие.

Ана Ласаро Бош, Euronews: ЕС выделил 95 миллионов евро, чтобы помочь мирному процессу. Сейчас Евросоюз по-прежнему поддерживает этот фонд?

Иван Дуке, президент Колумбии: Без сомнений. И я очень этому рад. Поддержка ЕС крайне важна для того, чтобы мы могли помогать тем, кто пытается вернуться к обычной жизни.

Ана Ласаро Бош, Euronews: Еще один важный для Колумбии вопрос – наркотики. По некоторым данным, 200 тысяч гектаров земли в вашей стране занимают плантации с запрещенными растениями. Какую политику в этом вопросе Вы планируете проводить? Уничтожение, фумигация?

Борьба с наркоторговлей и сотрудничество с США

Иван Дуке, президент Колумбии: Прежде всего уничтожение и замена культур. Мы будем выполнять договоры, которые подписали с теми, кто добровольно готов был уничтожать посевы и заменять их на другие растения. Ещё мы ужесточим наказание за наркоторговлю и будем бороться с цепочками поставок, с отмыванием денег и будем уничтожать активы картелей.

Ана Ласаро Бош, Euronews: Вы сотрудничаете с американской администрацией в вопросе борьбы с наркоторговлей?

Иван Дуке, президент Колумбии: Мы всегда сотрудничали. Начиная с администрации Клинтона, при котором был запущен так называемый "План Колумбия", потом мы работали с Бушем, Обамой и теперь с Трампом. США - это не просто наш союзник, это действительно надежный помощник. Совместная работа – важнейший инструмент, который позволяет бороться с организованной преступностью в нашей стране.

Ана Ласаро Бош, Euronews: Как мы увидели на выборах, Колумбия - очень поляризированное государство. Недавно к вам с просьбой обратился папа Франциск. Он хочет, чтобы Колумбия сплотилась за время вашего президентства. Но не думаете ли вы, что если вы будете проводить либеральную и консервативную политику, разрыв будет еще более очевиден?

Иван Дуке, президент Колумбии: Я думаю, все как раз наоборот. Я доволен своей кампанией, потому что мы не проявляли никакой агрессии по отношению к соперникам. И слова папы, который хочет, чтобы я сражался за единство страны, меня очень поддерживают.

Ана Ласаро Бош, Euronews: Под конец мне хотелось бы узнать ваше мнение насчет лидера бразильских ультраправых Жаира Болсонару. Вы с ним в чем-то согласны? Например, в вопросах экономической политики?

Иван Дуке, президент Колумбии: Мне как президенту Колумбии не хочется принимать какую-либо сторону в деле, решать которое должен народ Бразилии. Но я надеюсь, что, кого бы ни выбрали жители этой страны, мы сможем работать рука об руку с ее новым президентом над тем, чтобы усилить интеграционные процессы в Южной Америке, укрепить торговые связи и расширить инвестиционные соглашения. Народ должен знать, что инвестиции и предпринимательство – это генераторы, которые создают рабочие места, а это в свою очередь позволит изменить социальную действительность в наших странах.