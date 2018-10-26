Слезы герцогов Сассекских

Песня про москитов довела до слез принца Гарри с супругой. Накануне пара прибыла в Тонга, тихоокеанское государство в Полинезии, с королевским визитом. Местные школьники приготовили для них музыкальный сюрприз: жужжа и размахивая руками, они изображали насекомых, которыми "славится" государство. Опасность от них не такая уж шуточная, как говорится в песне: москиты - главные переносчики опасного вируса Зика. Потому, хотя беременная Меган Маркл и посмеялась, в лесной заповедник национального парка ее муж отправился в одиночестве.