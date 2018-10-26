Землетрясение у берегов Греции

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Греции в ночь на пятницу. Эпицентр подземных толчков находился в 287 км от Афин, очаг залегал на глубине 10 км. Больше всего от стихии пострадал западный остров Закинф в Ионическом море. К счастью, обошлось без жертв. С травмами госпитализированы три человека.