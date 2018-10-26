Лидеры греческой и турецкой частей Кипра договорились об открытии новых контрольно-пропускных пунктов на "зелёной линии". Два КПП появятся недалеко от деревушки Дериния в буферной зоне, которую контролируют войска ООН, уже в ноябре. Однако, ни Никос Анастасиадис, и Мустафа Акынджи на их открытии присутствовать не намерены.
Кипр: новые КПП и переговоры
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Кипр: новые КПП и переговоры
Руководство Северного Кипра и Республики Кипр провели в пятницу первую за последние полгода встречу, подав надежду на скорое возобновление переговоров об объединении острова. Предыдущий их раунд проходил в Женеве с января по июль 2017 года, но так ни к чему и не привел.
Дипломатические усилия по объединению Кипра ведутся с тех пор, как в 1974 году на остров вторглись турецкие войска - в ответ на попытку госпереворота при участии греческих военных.