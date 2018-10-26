Кипр: новые КПП и переговоры

Лидеры греческой и турецкой частей Кипра договорились об открытии новых контрольно-пропускных пунктов на "зелёной линии". Два КПП появятся недалеко от деревушки Дериния в буферной зоне, которую контролируют войска ООН, уже в ноябре. Однако, ни Никос Анастасиадис, и Мустафа Акынджи на их открытии присутствовать не намерены.