Китаянка ранила 14 детей кухонным ножом

Женщина, вооруженная кухонным ножом, совершила нападение в детском саду китайского города Чунцин на юго-западе страны, ранив 14 детей.
Женщине 39 лет, она поджидала детей у входа в детский сад в пятницу утром и напала на них, когда они возвращались с утренней зарядки. Все пострадавшие находятся в больнице.
Полиции и охранникам детского сада удалось ее задержать. Сейчас проводится расследование происшедшего. Причина нападения пока не известна.
Из-за усиленных мер безопасности жестокие преступления - редкость в Китае. В последнее время случаи нападений с ножом или топором из-за участились. В большинстве случаев, мишенью злоумышленников становятся дети.
Официальные лица объясняют подобные преступления психическими заболеваниями или трагедиями, произошедшими в личной жизни человека. Из-за строгих правил ношения и хранения оружия, нападающие чаще всего используют ножи.
В сентябре в Китае казнили мужчину, осужденного за убийство девяти учеников средней школы в провинции Шэньси.