"Я не гадкий утенок. Я ужасный селезень".
Жаир Болсонару: "бразильский Трамп"
Жаир Болсонару: "бразильский Трамп"
Жаира Болсонару называют бразильским Дональдом Трампом. Ультраправый конгрессмен с 27-летним стажем прославился не только схожими убеждениями, но и скандальными заявлениями.
Так, однажды в ответ на рассказ женщины-депутата.о преступлениях военной диктатуры, капитан армии в отставке защитил честь мундира: "А ты даже не достойна быть мной изнасилованной".
Политик не в ладах и с ЛГБТ-сообществом: "Она заявила, что я гомофоб. А она тогда - гетерофоб. Она оскорбляет гетеросексуалов".
При этом многие обещания Болсонару находят отклик у сограждан. Так, политик предлагает вернуть смертную казнь и применять ее против накркоборонов и насильников. Он упрекает левых в популизме и обещает справиться с "последствиями их правления" - коррупцией и преступностью. С данной целью политик выступает за право сограждан на свободное приобретение и ношение оружия.
"Оружие защищает не столько наши жизни, сколько нашу свободу".
В ходе избирательной кампании Болсанару был ранен ножом в живот во время митинга в городе Жуис-ди-Фора. Впоследствии он перенес две операции, но уже скоро вернулся в предвыборную гонку.
Политик поддерживает экономический национализм, обещая ограничить приток китайских инвестиций в бразильскую экономику, и выступает за сближение с США и Израилем.
"Для наведения порядка Бразилии нужна "твердая рука", сильный руководитель", - заявляет Болсонару, намекая на самого себя.