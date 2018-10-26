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Бразилия

Жаир Болсонару: "бразильский Трамп"

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Жаир Болсонару: "бразильский Трамп"

Жаир Болсонару: "бразильский Трамп"
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"Я не гадкий утенок. Я ужасный селезень".

Жаира Болсонару называют бразильским Дональдом Трампом. Ультраправый конгрессмен с 27-летним стажем прославился не только схожими убеждениями, но и скандальными заявлениями.

Так, однажды в ответ на рассказ женщины-депутата.о преступлениях военной диктатуры, капитан армии в отставке защитил честь мундира: "А ты даже не достойна быть мной изнасилованной".

Политик не в ладах и с ЛГБТ-сообществом: "Она заявила, что я гомофоб. А она тогда - гетерофоб. Она оскорбляет гетеросексуалов".

При этом многие обещания Болсонару находят отклик у сограждан. Так, политик предлагает вернуть смертную казнь и применять ее против накркоборонов и насильников. Он упрекает левых в популизме и обещает справиться с "последствиями их правления" - коррупцией и преступностью. С данной целью политик выступает за право сограждан на свободное приобретение и ношение оружия.

"Оружие защищает не столько наши жизни, сколько нашу свободу".

В ходе избирательной кампании Болсанару был ранен ножом в живот во время митинга в городе Жуис-ди-Фора. Впоследствии он перенес две операции, но уже скоро вернулся в предвыборную гонку.

Политик поддерживает экономический национализм, обещая ограничить приток китайских инвестиций в бразильскую экономику, и выступает за сближение с США и Израилем.

"Для наведения порядка Бразилии нужна "твердая рука", сильный руководитель", - заявляет Болсонару, намекая на самого себя.