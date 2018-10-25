Вся Латинская Америка уже почувствовала на себе последствия политической нестабильности и экономического кризиса в Венесуэле. С 2015 года от 2 до 4 млн жителей этой страны отправились за границу в поисках лучшего будущего. Около миллиона беженцев приютила у себя Колумбия.
Дуке о "демоне внешнего врага"
Дуке о "демоне внешнего врага"
В эксклюзивном интервью Euronews президент этой латиноамериканской страны Иван Дуке призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию в Боливарианской Республике и заставить ее главу Николаса Мадуро уйти в отставку.
"До сих пор диалог с диктатором, который систематически совершает преступления, ни к чему не привел. Международное сообщество должно, наконец, заставить его покинуть свой пост и вернуть свободу венесуэльскому народу", - говорит Дуке.
"Правда ли, что с данной целью вы готовы поддержать даже военное вмешательство и госпереворот?" - спрашивает корреспондент.
"Я всегда выступал против военного решения проблемы. Ведь именно этого зачастую и добиваются диктаторы. Диктатор всегда пытается запугать народ демоном внешнего врага, военного вмешательства, чтобы самому властвовать беспредельно", - отвечает президент.
Гиперинфляция, девальвация национальной валюты, дефицит товаров первой необходимости. Виновником острого социально-экономического кризиса Каракас называет Вашингтон.
Полную версию интервью смотрите в программе "Глобальный диалог" на Euronews.