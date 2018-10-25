Турция: беженцы ждут помощи

Около 50% находящихся в Турции беженцев поселились в районах на юго-востоке страны, на границе с Сирией. Это Антакья - административный центр провинции Хатай. 26% населения Хатая - беженцы. Из-за близости к Сирии, охваченной конфликтом, регион сталкивается с целым рядом гуманитарных проблем.

Мы продвигаемся к населенному пункту Рейханлы, расположенному непосредственно на турецко-сирийской границе. Здесь действуют усиленные меры безопасности.

Моника Пина, euronews: "Наша группа проезжает вдоль бетонной стены, разделяющей Турцию и Сирию. Вы можете видеть это уже построенное сооружение. Власти заявляют, что стена в пограничной зоне позволит защитить Турцию от потенциальных угроз с территории сопредельного государства и будет препятствовать незаконной миграции".

Из Рейхналы бетонная стена высотой три метра с колючей проволокой на ряде участков выглядит внушительно. Информации о расширении защитного сооружения не так много. По данным правительственных источников, строительство на турецко-сирийской границе закончено. Что касается границы с Ираком и Ираном, то и здесь работы близятся к завершению.

В настоящее время пересечь границу в районе Рейханлы непросто. Двери здесь открыты только для тяжело раненных сирийцев. Основной наплыв беженцев в Турцию пришелся на 2013-2015 годы. За это время в страну прибыли три с половиной миллиона сирийцев. Турция вместе с другими государствами, включая европейские, пытается оказать помощь пострадавшим от военного конфликта людям. У многих из них раны не только на теле, но и в душе.

Андреа Паттерсон, RELIEF INTERNATIONAL:

"Беженцы страдают от посттравматического стрессового расстройства. Мы бы хотели, чтобы таким людям не только снимали острые состояния, но и оказывали помощь в долгосрочной перспективе. Все это требует больших финансовых затрат, поддержки со стороны местных властей. Подобные услуги системе здравоохранения обходятся очень дорого. У нас нет точных данных, но речь идет о значительных суммах".

Полностью репортаж о специализированной помощи жертвам войны в Сирии смотрите в программе euronews "Рука помощи".