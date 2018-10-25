Срочная новость

Срочная новость

США

Трамп «на 100% поддерживает» Рим

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Трамп «на 100% поддерживает» Рим

Трамп «на 100% поддерживает» Рим
Размер текста Aa Aa

Президент США поддержал правительство Италии в вопросе нелегальной миграции.

После телефонных переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте, который накануне вернулся из Москвы, Трамп в «твиттере» написал, что «на 100% поддерживает» позицию Рима и те жёсткие действия, которые Италия предпринимает для борьбы с нелегалами. Глава Белого дома подчеркнул, что аналогичные меры принимают и в самих США.

Тут же Трамп высоко оценил усилия Конте в вопросах экономики — и выразил надежду, что работа премьера в этом направлении будет успешной.