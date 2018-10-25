Президент США поддержал правительство Италии в вопросе нелегальной миграции.
Трамп «на 100% поддерживает» Рим
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Трамп «на 100% поддерживает» Рим
После телефонных переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте, который накануне вернулся из Москвы, Трамп в «твиттере» написал, что «на 100% поддерживает» позицию Рима и те жёсткие действия, которые Италия предпринимает для борьбы с нелегалами. Глава Белого дома подчеркнул, что аналогичные меры принимают и в самих США.
Тут же Трамп высоко оценил усилия Конте в вопросах экономики — и выразил надежду, что работа премьера в этом направлении будет успешной.