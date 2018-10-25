Власти США расследуют дело о рассылке по почте взрывных устройств, направленных, по данным ФБР, в общей сложности, восьми адресатам. Ими стали финансист Джордж Сорос, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент Барак Обама, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший министр юстиции, ныне генпрокурор Эрик Холдер, член Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс. Все они влиятельные демократы. Сорос - сторонник Демократической партии.
США: терроризм по почте
США: терроризм по почте
Президент США Дональд Трамп осудил использование насилия в качестве метода давления на политических противников и призвал американские СМИ прекратить нападки на политиков в преддверии промежуточных выборов в Конгресс: "В рамках усилий по преодолению разногласий и объединению людей, средства массовой информации должны проявлять ответственность и поддерживать уважительный тон, а также прекратить бесконечную вражду и постоянные негативные зачастую необоснованные нападки в своих материалах", - сказал Трамп.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо распорядился удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах. Речь идет о мостах, туннелях, транспорте. Куомо подчеркнул, что общественная безопасность - приоритет властей.
Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк: "Мы - нью-йоркцы. Но есть люди, которые пытаются нас запугать. Они хотят нас разобщить. Нью-Йорк - международный символ. Это часть нью-йоркской идентичности. Но мы также являемся мишенью для международного терроризма. Но мы не позволим ему победить".
Накануне из здания Time Warner Center в Нью-Йорке была эвакуирована редакция канала CNN. Доставленный сюда пакет предназначался экс-директору ЦРУ Бреннану, который после ухода с госслужбы нередко выступает в эфире телеканала.