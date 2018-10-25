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США

Tesla вышла в прибыль

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Tesla вышла в прибыль

Tesla вышла в прибыль
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Американский автопроизводитель Tesla в третьем квартале нынешнего года получил прибыль. Это произошло впервые за последние два года. Чистый доход составил 312 миллионов долларов.

Основатель компании Илон Маск назвал достижение историческим. На фоне позитивных новостей акции компании выросли почти на 10%.

Выручка от продаж автомобилей по сравнению с предыдущим годом выросла на 158%, что свидетельствует о росте интереса к продукции компании.

В планах автопроизводителя оперативно начать выпуск нового кроссовера Model Y. Предполагается, что серийное проиводство стартует в 2020 году.