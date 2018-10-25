Срочная новость

Срочная новость

Россия

Наводнение на Кубани

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Наводнение на Кубани

Наводнение на Кубани
Размер текста Aa Aa

По меньшей мере двое погибших, сотни эвакуированы, более 30 тысяч человек остаются без света, подтоплены десятки населённых пунктов, пострадали около тысячи домов. Таковы последствия непогоды в Краснодарском крае. За полтора дня в Туапсинском районе выпала двухмесячная норма осадков.

Уровень воды в реках продолжает повышаться. Ситуация остаётся сложной, в частности, в Туапсе, Сочи и Красной поляне. Некоторые улицы затоплены. Из-за подтоплений нарушено движение железнодорожного транспорта, повреждён мост федеральной трассы, которая связывает Лазаревский район Сочи с Туапсе.

Метеорологи предупреждают, что ливни с грозами, градом и сильными порывами ветра ожидаются и в четверг, и в пятницу. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Администрация края объявила о мобилизации всех служб, на ликвидацию последствий стихии и на компенсации для пострадавших выделен 1 млрд рублей.

Видеомонтаж • Андрей Позняков