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Сенцов получил премию Сахарова

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Сенцов получил премию Сахарова

Сенцов получил премию Сахарова
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REUTERS/Sergey Pivovarov
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Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова этого года. Европарламент на сессии в Страсбурге присудил награду «За свободу мысли» украинскому режиссеру, осужденному в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни:

"Премия присуждена ему за храбрость и упорство. Украинский режиссер Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политических заключенных в России и во всем мире. Присуждая эту премию, Европейский парламент выражает свою солидарность с Олегом Сенцовым".

Евродепутаты приветствовали решение аплодисментами.

Москва, в свою очередь, назвала решение Европарламента проявлением политиканства и заявила, что не видит за Сенцовым правозащитных заслуг.

Церемонию награждения пройдет 12 декабря.

Премия Сахарова за свободу мысли была основана в 1988 году. Ее вручают каждый год в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.