Сенцов получил премию Сахарова

Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова этого года. Европарламент на сессии в Страсбурге присудил награду «За свободу мысли» украинскому режиссеру, осужденному в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.