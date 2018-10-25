Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова этого года. Европарламент на сессии в Страсбурге присудил награду «За свободу мысли» украинскому режиссеру, осужденному в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.
Сенцов получил премию Сахарова
Сенцов получил премию Сахарова
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни:
"Премия присуждена ему за храбрость и упорство. Украинский режиссер Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политических заключенных в России и во всем мире. Присуждая эту премию, Европейский парламент выражает свою солидарность с Олегом Сенцовым".
Евродепутаты приветствовали решение аплодисментами.
Москва, в свою очередь, назвала решение Европарламента проявлением политиканства и заявила, что не видит за Сенцовым правозащитных заслуг.
Церемонию награждения пройдет 12 декабря.
Премия Сахарова за свободу мысли была основана в 1988 году. Ее вручают каждый год в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.