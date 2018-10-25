В четверг почти все азиатские фондовые индексы показывали отрицательную динамику, таковы итоги закрывшейся торговой сессии. "Уход в минус" связан, во-первых, с тем, что фондовый рынок США также закрылся на негативных значениях, и, во-вторых, с беспокойством инвесторов по поводу торговой войны между США и Китаем.
Биржи Азии ушли "в минус"
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Биржи Азии ушли "в минус"
Есть и иные причины. Об этом - реплика Джанет Джонстон из Trimtabbs Asset Management:
"Это выглядит пока как коррекция курса, нежели как начало нисходящей тенденции на биржах. Предложение по ряду позиций превышает спрос".
Глобальная экономика влечет следование имеющемуся вектору, и европейские рынки в четверг начали торговлю с понижения.