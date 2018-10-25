Жители Нью-Йорка: "Насилие не может быть ответом"

В разгар рабочего дня была проведена эвакуация из Тайм-Уорнер-Центра, расположенного на Манхэттене. Там, в частности, находится и вещательный центр телеканала CNN. Эвакуация проводилась в связи с сообщением об обнаружении взрывного устройства.

Первые минуты после эвакуации из здания

Как только сняли полицейское оцепление, журналистке Euronews Микеле Монте удалось поговорить с теми, кто был в здании Time Warner, когда к ним прибыло по почте это самодельное взрывное устройство, и с теми, кто живет неподалеку.

"Мы очень быстро узнаем, кто за всем этим стоит. И что на самом деле происходит", - уверена Лиза Пэлс. - Но, конечно, это вселяет опасения, если посмотреть на инцидент шире, и неприятно, что это происходит сейчас по всей стране".

По мнению жительницы Манхэттена, вышедшей на прогулку, "атмосфера в стране сгущается, из-за этой риторики, которая, вместо того, чтобы объединять, сеет рознь и злобу в социуме и поощряет насилие".

А еще один собеседник Микелы Монте, молодой человек, учащийся в колледже, уверен, что "вне зависимости от того, какую партию каждый из нас поддерживает, какой политической линии каждый из нас придерживается, насилие не может быть ответом, и происшедшее не имеет оправдания".

Через несколько часов жизнь вошла в свое русло

"Нью-Йорк и нью-йоркцы пережили несколько тревожных часов, и это многим из них помогло понять, что, скорее всего, чем ближе 6-е ноября, дата промежуточных выборов в Конгресс, тем выше будет напряженность в обществе", - сообщает из Нью-Йорка Микела Монте..