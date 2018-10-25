Сегодня на территории Норвегии начинаются учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). В них принимают участие, помимо вооружений и техники, 50 тыс. военнослужащих из всех стран-членов альянса и государств-партнеров - Швеции и Финляндии. Маневры станут крупнейшими за последние полтора десятилетия.
НАТО покажет всем свой "Единый трезубец"
НАТО покажет всем свой "Единый трезубец"
Цель учений - проверка готовности штаба объединенных вооруженных сил северо-атлантического союза к руководству крупной группировкой военных сил. Предполагается, что контингент будет отражать нападение на одно из государств, входящих в НАТО.
По этому поводу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил следующее: "Учения - это проверка наших возможностей и того, на что мы способны, действуя вместе. В последние годы ситуация с безопасностью в Европе серьезно ухудшилась. НАТО в данном случае дает ответ на нынешнюю диспозицию сил в регионе, демонстрируя уровень координации в том, что касается коллективной обороны. И пусть сценарий, по которому будут развертываются Trident Juncture, вымышленный, извлеченные из учений уроки будут настоящими".
Дислокация для учений выбрана с учетом того, что контроль над Северной Атлантикой в случае большой войны в Европе, как указывают эксперты, необходим для доставки подкреплений из США и Канады.
Как подчеркивается, в военно-политическом плане это служит подтверждением неделимости безопасности на трансатлантическом пространстве.