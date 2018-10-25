Срочная новость

Срочная новость

Франция

Саркози идёт под суд

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Саркози идёт под суд

Саркози идёт под суд
Размер текста Aa Aa

Суда не избежать. Бывшему президенту Франции Николя Саркози не удалось оспорить начало процесса по делу "Бигмалион" в отношении него.

Политика обвиняют в намеренном превышении норм финансирования его предвыборной кампании к президентским выборам 2012 года.

Апелляционный суд Парижа подтвердил в четверг обоснованность начала судебного процесса в отношении Саркози.

В феврале 2014 года еженедельник Le Point опубликовал данные о том, что в ходе предвыборной кампании к президентским выборам 2012 года медиакомпания "Бигмалион" значительно завышала стоимость своих услуг, оказываемых кандидату Саркози.

Фирма была создана в 2006 году одним из ближайших сподвижников Саркози - Жаном-Франсуа Коппе.

В мае 2014 года адвокат "Бигмалиона" признал факт фабрикации документов на фиктивное оказание услуг стоимостью €10 млн.

По данным газеты Le Monde, эти деньги использовались для нелегального финансирования предвыборной кампании Саркози.

По делу проходят еще тринадцать человек. За действия по намеренному превышению норм финансирования предвыборной кампании французский закон в качестве наказания предусматривает денежный штраф и год тюрьмы.