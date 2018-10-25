Крупный коррупционный скандал в Малайзии. Экс-премьер-министр Наджиб Разак, а также бывший министр финансов предстали в четверг перед судом.
Экс-премьеру Малайзии грозит до 20 лет тюрьмы
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Экс-премьеру Малайзии грозит до 20 лет тюрьмы
Политики обвиняются в хищениях государственных средств на сумму свыше $1,5 млрд, также их обвиняют в злоупотреблении служебным положением.
Ранее против бывшего премьера было выдвинуто 32 обвинений, в том числе - в отмывании денег, хищении средств в крупном размере, злоупотреблении служебным положением.
Политику грозит до 20 лет тюрьмы.