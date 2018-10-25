Последний день семьи в Помпеях

Новые находки в Помпеях. Две женщины и трое детей искали спасения в небольшой комнате, но крыша рухнула прямо на на них.

Уникальность этих останков в том, что, как считают археологи, они пролежали нетронутыми все эти века: их не нашли ни мародёры, ни учёные.

Находка сделана в том же доме, где накануне обнаружили надпись, переносящую общепринятую дату извержения Везувия на более поздний срок.

В этом году возобновились масштабные работы в Regio V — почти неизученном районе погибшего города, и это уже принесло множество находок.