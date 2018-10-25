В Мексике ликвидируют последствия урагана "Уилла"

Жители тихоокеанского побережья Мексики приступили к ликвидации последствий урагана "Уилла". Стихия обрушилась на территорию Мексики 23 октября. Тропический шторм стал одним из самых мощных за последние годы: ураган принес с собой ливни, скорость ветра порой достигала 90 километров час. Из опасных районов власти эвакуировали несколько тысяч человек. Непогода спровоцировала подъем уровня воды в реках, расположенных в западных штатах Наярит и Синалоа. Несколько населенных пунктов были затоплены, в некоторых муниципалитетах наблюдаются перебои с электричеством.