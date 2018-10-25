Из Гондураса в США: караван мигрантов идет и танцует

Поток мигрантов из Центральной Америки, который насчитывает больше 3,5 тыс. человек, продолжает движение по территории Мексики к границе с США. На очередной ночлег нелегалы остановились в городе Мапастепек (мексиканский штат Чьяпас). Волонтеры, представители местных властей и религиозные группы обеспечили мигрантов, а в их числе много детей, продовольствием и медикаментами. Несмотря на тяжелую дорогу из Гондураса в Мексику, некоторые мигранты, похоже, не теряют оптимизма: в центральном парке Мапастепека они устроили танцы под традиционную музыку своего народа.